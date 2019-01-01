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Pepe'nin yeni takımı belli oldu! Ülkesine geri dönüyor...

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Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Portekizli stoper Pepe, eski takımı Porto'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Pepe'nin yeni takımı belli oluyor.

Record'un haberine göre; Pepe'nin menajeriyle görüşme gerçekleştiren Portolu yöneticiler, tecrübeli stoper için teklifini iletti.

Ülkesi Portekiz'e dönmek isteyen ve Porto'nun teklifine sıcak bakan Pepe, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.

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2007 yılında Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Pepe, bu transferin resmiyet kazanması halinde 12 yıl sonra eski takımına geri dönmüş olacak.

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