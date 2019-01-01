Pepe: Beşiktaş, kalbimde hep farklı bir yere sahip olacak
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GOAL
2017-18 sezonunda Real Madrid'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Pepe, geçtiğimiz Aralık ayında siyah beyazlılarla olan sözleşmesini feshetmiş ve Porto ile imzalamıştı.
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Tecrübeli futbolcunun, UEFA'ya verdiği röportajda Beşiktaş ile olan sözleri ilgi çekti.
Pepe verdiği demeçte, "Türkiye'deki zamanımdan çok keyif aldım. Beşiktaş, kalbimde her zaman farklı bir yere sahip olacak. Orada herkes bana hep iyi davrandı ve bu kulüp, bana kalbimin takımı Porto'ya dönme şansı verdi." ifadelerini kullandı.
Portekiz Ligi'nde 10 maçta forma giyen Pepe, 2 gol attı. 36 yaşındaki futbolcunun takımı Porto, 69 puanla zirvede yer alıyor.