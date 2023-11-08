Pepe, 40 yaşında Totti'yi geride bırakıp Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

40 yaşında hala Porto forması giyen Pepe, Antwerp karşısında adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı.

Pepe, Frencesco Totti'nin rekorunu kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde 40 yaşında konuşulmaya devam ediyor

2017-2018 yıllarında Beşiktaş forması giymişti

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Porto, Antwerp'i 2-0 mağlup ederken 40 yaşındaki savunmacı Pepe de adını tarihe yazdırdı. Karşılaşmanın 91. dakikasında gol atan Pepe, 40 yaş, 254 günlükken bu başarıya ulaşarak Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

BÜYÜK RESİM: Bu rekor daha önce Frencesco Totti'ye aitti. 38 yaş, 59 günlükken Şampiyonlar Ligi'nde gol bulan Totti, bu alanda en yaşlı golcü ünvanını elinde bulunduruyordu.

DAHA FAZLASI: UEFA Şampiyonlar Ligi’nin gol atan en yaşlı futbolcuları şu şekilde:

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Pepe (Porto) – Antwerp (Belçika), 7 Kasım 2023 – 40 yıl 254 gün

Francesco Totti (Roma) – CSKA Moskova (Rusya), 25 Kasım 2014 – 38 yıl 59 gün

Ryan Giggs (Manchester United) – Benfica (Portekiz), 14 Eylül 2011 – 37 yıl 290 gün

Filippo Inzaghi (Milan) – Real Madrid (İspanya), 3 Kasım 2010 – 37 yıl 87 gün

Javier Zanetti (Inter) – Tottenham Hotspur (İngiltere), 20 Ekim 2010 – 37 yıl 72 gün