Pep Guardiola'ya yeni yardımcı

İngiltere Premier Lig ekibi 'de teknik direktör Josep Guardiola'nın yardımcılığına Juan Manuel Lillo getirildi.

Manchester City Kulübü, 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Juan Manuel Lillo'nun teknik direktör Guardiola'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Haberin devamı aşağıda

İspanya'da Tenerife, Zaragoza, ve Almeria gibi ekiplerde görev alan Lillo, son olarak geçen sezon çalıştırdığı ikinci lig takımı Qingdao Huanghai'yi Çin Süper Lig'e taşımıştı.

Guardiola'nın yardımcısı Mikel Arteta, Aralık 2019'da Manchester City'den ayrılarak 'ın teknik direktörü olmuştu.

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach 👌⁣

⁣

🔵 #ManCity https://t.co/gkmgeuRrSe