Man City

Pep Guardiola'ya yeni yardımcı

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Pep Guardiola Juanma Lillo Manchester City GFX
Getty/Goal
Premier Lig devi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, Mikel Arteta'dan boşalan yardımcı antrenörlük pozisyonuna Juan Lillo'yu getirdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Josep Guardiola'nın yardımcılığına Juan Manuel Lillo getirildi.

Manchester City Kulübü, 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Juan Manuel Lillo'nun teknik direktör Guardiola'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağını duyurdu.

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İspanya'da Tenerife, Zaragoza, Real Sociedad ve Almeria gibi ekiplerde görev alan Lillo, son olarak geçen sezon çalıştırdığı ikinci lig takımı Qingdao Huanghai'yi Çin Süper Lig'e taşımıştı.

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    Guardiola'nın yardımcısı Mikel Arteta, Aralık 2019'da Manchester City'den ayrılarak Arsenal'ın teknik direktörü olmuştu.

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