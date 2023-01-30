Hocasıyla gerginlik yaşayan Portekizli futbolcu, Premier Lig'e veda ediyor.

NE OLDU? Cancelo'nun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Bayern Münih'e katılacağı ve anlaşmayı yaklaşık 70 milyon € (62 milyon £) karşılığında kalıcı hale getirme seçeneği olduğu bildirildi.

BÜYÜK RESİM: Daily Mail'e göre Pep Guardiola, soyunma odasında rahatsız edici tavırlar sergileyen Portekizli futbolcusundan kurtulmak istedi.

Portekizli yıldız, son haftalarda forma giyemediği için gündemden düşmüyordu ve hocasıyla arasında çeşitli problemler olduğu açıktı.

28 yaşındaki oyuncu, Guardiola ile Dünya Kupası'ndan bu yana çeşitli iletişim sorunları yaşadı ve aralarında bir gerginlik vardı.

Kulüp, ikili arasındaki mutsuzluğun daha fazla artmaması için böyle bir karar almak zorunda kaldı.

VE DAHA FAZLASI: Cancelo, bir zamanlar City için önemli bir figürdü, ancak Guardiola'nın gözünden düştü.

Dünya Kupası'ndan bu yana Premier Lig'de sadece üç kez forma giyen Portekizli oyuncu, takım arkadaşları maç için ısınırken Wolves'a karşı ilk 11'in dışında kaldığında büyük bir şaşkınlığa uğramıştı.

Nathan Ake sol bek pozisyonunu doldururken şu ana kadar iyi bir performans sergiledi ve Cuma günü FA Cup'ta Arsenal'ı yendiklerinde galibiyet golünü attı.

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MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Cancelo, Manchester City'nin 5 Şubat Pazar günü Tottenham'a karşı oynayacağı maçtan önce Premier Lig'e veda edecek.