Pep Guardiola ve Erling Haaland'a büyük eleştiri: "Tiyatro çevirmenize gerek yok"

Pep Guardiola'nın Erling Haaland'a saha içinde verdiği öğretiyi "gösteriş" olarak değerlendiren Roy Keane, deneyimli menajeri eleştirdi.

Manchester City, Manchester United'ı 3-0 yendi

Haaland iki gol kaydetti

Keane, Pep'i eleştirdi

NE OLDU? Manchester City, Old Trafford'da Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Mavilerin ilk golü 26. dakikada Erling Haaland ile penaltıdan geldi. İlk yarı bitmeden önce Andre Onana, Haaland'ın vuruşuna harika bir kurtarışla yanıt vermesiydi soyunma odasına 2-0'lık skorla gidilebilirdi. Ancak 49. dakikada yeniden sahneye çıkan Haaland bu durumu telafi etti ve durumu 2-0'a getirdi. Guardiola galibiyetin ardından Haaland'ı bir kenara çekerek birinci ve ikinci yarıdaki kafa vuruşları arasındaki farkı tartıştı. Roy Keane ise bunu, "gösteriş" olarak değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'ta konuşan Roy Keane şunları söyledi: "Hepsi gösteriş için. Her şeyi gösteriş olsun diye yapıyor. Bu sohbeti soyunma odasında da yapabilirsiniz. Haaland harika bir kafa vuruşu yaptı ama tiyatro çevirmenize gerek yok. Sahada beş dakika boyunca bunun hakkında konuşuyor. Tünelde yürüyüp zaferin tadını çıkarmalıydı."

DAHA FAZLASI: Manchester City'nin üçüncü golü, 80. dakikada Phil Foden'dan geldi.

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SIRADA NE VAR? Guardiola'nın öğrencileri, 4 Kasım'da Bournemouth ile karşı karşıya gelecek ardından 7 Kasım'da Young Boys ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecekler.