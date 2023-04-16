Manchester City menajeri Pep Guardiola, Sadio Mane'nin Leroy Sane ile yaşadığı kavganın Bayern Münih'in avantajı olacağını düşünüyor.

Guardiola, Mane ile Sane tartışmasının Bayern Münih'i güçlendireceğini düşünüyor

Takımın bir araya gelmesi için ara sıra böyle tartışmalara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor

Manchester City, Bayern Münih'i ilk maçta 3-0 mağlup etti

NE OLDU? Manchester City patronu Pep Guardiola, Sadio Mane ile Leroy Sane arasında yaşanan kavgaya değindi. Manchester City, Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında 3-0 mağlup etmişti. Ancak Guardiola, Bayern Münih soyunma odasında yaşanan bu kavganın Alman devinin avantajı olacağını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, Sadio Mane ile Leroy Sane arasında yaşanan tartışma hakkında şunları söyledi: "Bazen takımı bir arada tutmak için bu tarz tartışmalara ihtiyaç duyarsınız. Bu, onları bize karşı zayıflatmadı aksine güçlendirdi. Oyuncular ellerinden geleni yapacaklar. Bayern Münih de Çarşamba günü elinden gelenin en iyisini yapacak."

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