Pep Guardiola’nın İtalya’nın yeni milli takım teknik direktörü olmayacağı, aralarında La Gazzetta dello Sport ve ANSA haber ajansının da bulunduğu çeşitli İtalyan medya kuruluşları tarafından doğrulandı.

Guardiola, geçen yaz Manchester City’den ayrılmasından bu yana işsiz. Bu nedenle İtalya Futbol Federasyonu’nun listesinin başında İspanyol teknik adam yer alıyordu.

İtalya Futbol Federasyonu’nda teknik direktör olan Paolo Maldini, Katalan teknik adamı İtalya’yı tercih etmeye ikna etmek için Barselona’daki evinde ziyaret ettiğini doğruladı.

Böylece Guardiola’nın Gennaro Gattuso’nun halefi olmayacağı netlik kazanmış oldu. Teknik adam teklifi nazikçe geri çevirdi. Pembe spor gazetesinin aktardığına göre teknik adam, Maldini’ye “Onur duydum ama şu anda doğru hissettirmiyor” dedi.

İtalya Futbol Federasyonu, Guardiola’nın yanı sıra son günlerde hâlâ Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü olan Carlo Ancelotti ile de görüştü.

İtalya, Ancelotti’nin yanı sıra Andrea Pirlo, Roberto Mancini ve Antonio Conte’yi de düşünüyor.

İtalya, 2026, 2022 ve 2018’deki son üç Dünya Kupası’nı kaçırdı. Ancak Güney Avrupa ülkesi, 2021’de Avrupa Şampiyonası’nı kazanmayı başarmıştı. Bu da Mancini yönetiminde gerçekleşmişti.