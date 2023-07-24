Pep Guardiola, Erling Haaland'ın fiziği ve formunun çok iyi durumda olduğunu söylerken rakiplerine gözdağı verdi.

Haaland geçen sezondan daha fit

Yokohama Marinos karşısında iki gol buldu

Guardiola öğrencisinden memnun

NE OLDU? Manchester City hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Yokohama Marinos'u 5-3 mağlup ederken Erling Haaland iki gol kaydetti. Pep Guardiola, Haaland'ın bir önceki sezona göre iyileşen kondisyonuna övgü yağdırdı. İngiltere'deki ilk sezonuna muhteşem bir başlangıç yapan Haaland, kaydettiği 36 golle Premier Lig rekoru kırmıştı. Formu sezon sonuna doğru düştüğü için sezon başında gösterdiği performans, Manchester City'ye olumlu bir işaret.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Guardiola şunları söyledi: "Geçen sezonla karşılaştırıldığında çok daha iyi, çok daha formda. Harika görünüyor. İlk maçta iki gol atması onun için önemliydi. Çünkü geçen son son maçlarda gol atamadı. Birkaç hafta sonra şimdikinden de iyi durumda olacağız."

BÜYÜK RESİM: Haaland geçen sezon Borussia Dortmund'dan Manchester City'nin yolunu tuttuğunda ilk sezonunda üç kupa kaldırıp olağanüstü gol rekoru kıracağını tahmin etmek kolay değildi. Guardiola'nın ekibinde potansiyelini üst düzeye çıkardı. Guardiola, Haaland'ın daha da iyisini yapabileceğine inanıyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

(C)Kenichi Arai

(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? Guardiola'nın ekibi, 26 Temmuz'da hazırlık maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.