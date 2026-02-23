Pep Guardiola'nın Tüm Zamanların En İyi 11'i: Bu, Bir Menajerin Hayal Edebileceği En İyi Takım mı?

Futbol sosyal medyasında akış çılgınlığının ortasında, kısa bir video klip hayranları çığlık atmaya, gülmeye ve öfkeyle "birayı tut" yazmaya sevk ediyor.

GOAL'un FanZone sunucusu Ed Hindle, kameraya doğru şöyle diyor: "Pep Guardiola, kullandığı oyunculara dayanarak diğer tüm menajerlerden daha iyi bir 11'i oluşturabilir."

Nefes almaya bile ara vermiyor.

"Gelmiş geçmiş en iyi kaleci... Bayern Münih'ten Manuel Neuer."

"Gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerden biri... Dani Alves."

"İki stoper... Piqué ve Kompany."

"Sol bek... Philipp Lahm."

Sonra orta saha bıçağı gelir.

"Xavi, Iniesta, Busquets. Tamam, buna itiraz yok. Dünyanın en iyi orta sahası."

Ve kağıt üzerinde yasadışı gibi görünen üçlü forvet:

"Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Thierry Henry."

Sunucu öne eğilir, gözlerini kocaman açar ve mikrofonu bırakır:

"Bana daha iyi bir takım söyle. Bana bundan daha iyi bir takım kuracak başka bir menajer söyle."

Hepsi bu. İstatistik yok, tartışma formatı yok, sadece 34 saniyelik saf kaos içinde filtrelenmemiş Pep propagandası.

Klip bu meydan okumayla sona eriyor ve binlerce izleyici sunucunun istediği şeyi yapıyor: diğer teknik direktörlerin kupa dolaplarından daha iyi bir ilk on bir bulmaya çalışıyor (ve çoğu başarısız oluyor).

Katılsanız da katılmasanız da, bir şey kesin: Guardiola'nın tüm zamanların en iyi ilk onbiri, bitmek bilmeyen "en iyi oyuncular kimlerdeydi" tartışmasında yeni bir çıtayı belirledi... ve yanıtlar şimdiden alevlenmeye başladı.