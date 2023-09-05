İspanyol menajer Guardiola, Manchester City'deki başarılarının ardından İngilizlerin gözdesi oldu.

NE OLDU? The Daily Mail, sözleşmesi 2024 sonunda sona erecek olan Southgate'in bir sonraki milli bir turnuvadan sonra istifa etmeyi tercih edebileceğini bildirdi.

Ve bu nedenle İngiliz yetkililer, şimdiden yeni teknik direktör arayışlarına başladı ve listenin ilk sırasına çok iyi tanıdıkları bir ismi aldılar.

53 yaşındaki menajerin, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın başına geçmesi şimdilik imkansız görünmüyor ve bazı çevreler, Guardiola'nın Manchester City'den ayrıldıktan sonra İngiltere'yi çalıştıracağına emin...

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BÜYÜK RESİM: Habere göre Guardiola, İngiltere'nin menajer olarak istediği hocalardan birisi, ancak City'deki kontratının 2025'e kadar devam etmesi bu noktada en büyük engel olarak karşısına çıkıyor.

Eddie Howe, Mauricio Pochettino ve Graham Potter daha önce Milli görev için değerlendirilmişti. Onların da bu rolü üstlenme seçenekleri var, ancak ilk ikisi şu anda Premier Lig'de çalışmalarına devam ediyor.

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SOUTHGATE'TE SONRA NE OLACAK? Üç Aslan, 9 Eylül'de Euro 2024 ön elemelerinde Ukrayna ile karşılaşacak ve gelecek hafta İskoçya ile hazırlık maçı yapacak.