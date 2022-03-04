Pep Guardiola'nın giyim tarzı: Paltolar, kapüşonlular, ayakkabılar

Pep Guardiola kargo pantolon ve hırkalardan oluşan benzersiz bir giyim tarzı geliştirdi.

Katalan menajer, Bundesliga ve Premier Lig'i hakimiyetine almadan önce tartışmasız 21. yüzyılın en iyi takımını Barcelona'da yarattı.

Tiki-Taka, sahte bekler, forvetsiz sistemler, oyun üzerindeki etkisi olağanüstüydü, peki ya modaya olan tutkusu?

GOAL, Man City yöneticisinin nasıl giyinmeyi sevdiğine, 'Pep görünümü' için nereye gidebileceğinize, Pep'in neden gardırobunun eşi tarafından seçilmesini tercih ettiğine göz atıyor.

Pep Guardiola'nın tarzı nasıl?

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Pep Guardiola'nın giyim tarzı, menajer olarak geçirdiği yaklaşık 14 yıl boyunca gelişti. Sİmsiyah takımlarla eşanlamlı olan Diego Simeone gibi değil. Arsene Wenger'in ikonik diz boyu ceketlerini ise gerçekten sevmiyor.

Pep, özellikle Bayern Münih'e ve ardından Man City'ye geldiğinden beri, kıyafet seçiminde çok yönlü oldu.

Barcelona'da geçirdiği süre boyunca Pep genellikle takım elbiseli bir adamdı. Siyahlar ve griler, V yakalı kazaklar ve blazerler, bunlar onun vazgeçilmez kıyafetleriydi. Arada sırada o tuhaf atkıyı takardı ya da sıcaklarda, onu bir polo yaka ve kot pantolon giyerken yakalayabilirdiniz.

Bayern Münih'e gelişi ve sonrasında Manchester City dönemiyle birlikte tarzında değişikliğe gitti.

Bugün Pep Guardiola'yı, spor hırkaları, süveterler, beyzbol ceketleri, kargo pantolonlar, chinolar ve spor ayakkabıları daha rahat bir görünüm ile tanıyoruz.

Ara sıra mavi ve koyu yeşil tonlarını seçse de temel renkleri gri, siyah ve beyazdır.

Guardiola'nın kıyafetlerini neden eşi seçiyor?

Mart 2022'de Sky Sports ile yaptığı röportajda Pep Guardiola, kıyafetlerini seçen kişinin aslında eşi Cristina Serra olduğunu açıkladı.

Taç çizgisinde ne giyeceğine nasıl karar verdiği sorulduğunda, Pep gülümseyerek yanıtladı: "Eşim çok zarif, bana çok yardımcı oluyor"

Eşinin tüm gardırobunu seçip seçmediği sorulduğunda Pep, "Kesinlikle. Onunla tanıştığımdan beri bu işlere o bakıyor. Şimdi onun sayesinde zarif ve şıkım."

Guardiola'nın eşi kimdir?

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Cristina Serra, Pep Guardiola'nın eşi. SportsMob'a göre, 1989'da Guardiola, 'Sierra Claret' adlı bir moda mağazasına girecekti ve burada sadece 18 yaşındaki müstakbel eşi Serra ile tanıştı.

O zamanlar Cristina, Sierra-Claret'te çalışıyordu, çünkü bu ailesinin işiydi ve bir moda geçmişinden geliyordu, endüstriye girmesi belki de kaçınılmazdı.

Cristina, ailesinin ayak izlerini takip ettiğinden emin oldu ve şu anda Barcelona'da başarılı bir moda şirketi işletiyor.

Guardiola ve Serra, ilk tanışmalarından iki buçuk yıl sonra 2014 yılında Barcelona'da evlendi.

O zaman Serra'nın moda bilgisi göz önüne alındığında, kocasının taç çizgisinde çarpıcı bir figür olarak belirmesi kesinlikle tesadüf değil!

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