Pep Guardiola, Nathan Aké hakkında aniden dikkat çekici bir açıklama yaptı

Pep Guardiola, Manchester City ile Crystal Palace arasındaki lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Nathan Aké hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Hollanda milli takımında 58 kez forma giyen oyuncu, altı sezonun ardından Manchester'dan ayrılacak gibi görünüyor.

Aké, geçtiğimiz sezonlarda Guardiola'nın gözünde çok değerli bir oyuncuydu, ancak şu anda sol ayaklı oyuncu sadece ara sıra sahaya çıkıyor. Bu sezon toplamda sadece 1535 dakika oynadı. Söylentilere göre Aké, yazın ardından Serie A'da forma giyebilir.

Ancak Guardiola'ya kalırsa, Aké hiçbir yere gitmeyecek. İspanyol teknik direktör basın toplantısında, "Onun bizimle kalmasını isterim" dedi. "Ama ne olacağını bilmiyorum."

Ardından, Hollanda milli takım oyuncusu için uzun bir övgü konuşması yaptı. “Oynama şekli açısından ondan daha güvenilir çok az oyuncu var. Odaklanma ve görevini yerine getirme konusunda Nathan gördüğüm en iyi oyunculardan biri, o gerçekten inanılmaz.”

Guardiola, az süre almasına da bir açıklama getiriyor. “Her üç günde bir oynamakta zorlanıyor,” diyor. “Ama oynadığında, orada oluyor. Son Brentford maçında da, sürekli derinlere inen Schade ve Thiago’ya karşı tam bir maç oynadı. Vay canına, Nathan,” diyor antrenörü hayranlıkla.

Bu nedenle Aké'nin ayrılması çok ağır bir darbe olur. “O, gördüğüm en iyi takım arkadaşlarından biri. Gerçekten inanılmaz bir transfer oldu. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı, bu da ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor. Harika bir adam ve harika bir oyuncu!” diye bitiriyor Guardiola.

Aké, 2020 yazında Bournemouth'tan yaklaşık 45 milyon avroya transfer edildi. Sol ayakla oynayan oyuncu, Manchester City formasıyla toplam 175 maça çıktı ve bu süre zarfında dört kez lig şampiyonu, bir kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İngiltere'deki mevcut durumuna rağmen, Aké'nin Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı kesin gibi görünüyor.