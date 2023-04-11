Pep Guardiola, Napoli patronu Spalletti ile alay etti: "Fazla duyarlı!"

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin akıl oyunları oynamakla suçladığı Pep Guardiola, İtalyan çalıştırıcı ile alay etti.

Guardiola, Napoli ile karşılaşmadan önce İtalyan ekibini övdü

Spalletti bunun "Napoli'yi devirmek için" bir akıl oyunu olduğunu söyledi

Pep Guardiola, Spalletti'yi "huysuz" ve "hassas" olarak nitelendirdi

NE OLDU? Napoli, Eintracht Frankfurt'u toplamda 5-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldikten sonra Pep Guardiola, "Avrupa'nın en iyi takımı Napoli" dedi. Ancak bu sözler Spalletti'yi sevindirmedi ve İtalyan teknik direktör, bu sözlerin Napoli'yi devirmek için bir akıl oyunu olduğunu öne sürdü.

NE SÖYLENDİ? Bayern Münih ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesinden önce konuşan Pep Guardiola, Napoli sorularının üzerine şunları söyledi: "Napoli hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü teknik direktörleri bana karşı bir hayli huysuz ve fazla hassas!"

BÜYÜK RESİM: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Napoli ile Manchester City eleme aşamalarını başarıyla tamamlarsa finalde karşı karşıya gelebilir. Manchester City, çeyrek finalde Bayern Münih sınavını geçerse yarı finalde Real Madrid veya Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Napoli ise çeyrek finalde AC Milan'ı devirirse yarı finalde Benfica veya Inter ile yüzleşecek.

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