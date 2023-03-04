Pep Guardiola: "Manchester City'ye Premier Lig hakemleri haksızlık yapıyor!"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Premier Lig hakemleri tarafından diğer takımlara kıyasla kendi ekibine haksızlık yapıldığını düşünüyor.

Guardiola hakemlere kızgın

City'nin mağdur olduğunu düşünüyor

Saha içinde amacının diğer takımlar gibi zaman geçirmek olmadığını söylüyor

NE OLDU? Pep Guardiola, ligdeki diğer takımlara kıyasla kendi ekibine haksızlık yapıldığını belirtirken Premier Lig hakemleriyle ilgili hayal kırıklığını gizlemedi. Manchester City'nin Arsenal deplasmanında oynadığı maçta Ederson vakit geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart görmüştü. Guardiola, Etihad Stadı'nda vakit öldürmeye çalışan takımlara Ederson'da olduğu gibi kart çıkmadığını düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Manchester City menajeri Pep Guardiola gazetecilere şunları söyledi: "En az zamana oynayan takımız ve Arsenal deplasmanına gittiğimizde vakit geçirdiğimiz gerekçesiyle daha 36. dakikada kart gördük. Endişe etmeyin, ben zaman geçirmeye çalışmıyorum. Rakibi sorunları çözerek yenmeye çalışıyorum. Etihad Stadı'na kaç milyon tane takım gelip kaleciyle zaman öldürmek istiyor. Ama sonunda hiçbir kart çıkmıyor. Biz aktif oynamak istiyoruz ama kart görüyoruz. Bu yüzden hakemlerle ilgili yorumlardan uzağım. Çünkü ne isterlerse onu yapıyorlar."

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MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Pep Guardiola'nın ekibi 4 Mart'ta Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.