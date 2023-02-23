Manchester City menajeri Pep Guardiola, takımının Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile berabere kalmasının ardından herkesi gerçekçi olmaya davet etti.

City, Leipzig ile 1-1 berabere kaldı

Guardiola durumu tiye aldı

Sonucun şaşırtıcı olmadığını söyledi

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. Riyad Mahrez, 27. dakikada Guardiola'nın ekibini öne geçirse de 70'te sahneye çıkan Gvardiol skora eşitlik getirdi. Manchester City Menajeri Guardiola maçın ardından sert bir açıklama yaptı.

NE SÖYLENDİ? BT Sport'a konuşan Guardiola şunları söyledi: "Ne bekliyordunuz? Burada dostluk maçı mı yapıyoruz? Bazı insanlar 5-0 kazanacağımızı düşünüyordu, bu gerçekçi değil. Burası birçok önemli takımın yer aldığı bir sahne ve zor olacağını biliyorduk. On gün içinde dördüncü maçımızı oynadık. İyi bir takımız ve çok güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz ancak 4-0 fark atarak kazanmamızı bekliyorlar, üzgünüm, bunu yapmak kolay değil."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty Images

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Pep Guardiola, RB Leipzig karşısında hiç oyuncu değişikliği yapmadı. Bu da onları, Ekim 2018'de Juventus'a karşı oynayan Manchester United'dan bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında değişikliğe gitmeyen ilk takım yaptı.

SIRADA NE VAR? Pep Guardiola'nın öğrencileri, 25 Şubat'ta Premier Lig'de Bournemouth ile karşılaşacak.