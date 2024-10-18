Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılmamak için koştuğu şartı açıkladı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, İngiliz ekibindeki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Guardiola'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek

Takımdaki geleceğini masaya yatırdı

İspanyol kulüpten ne zaman ayrılacağıyla ilgili esprili bir yanıt verdi

NE OLDU? Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pep Guardiola, İngiliz ekibindeki geleceğini masaya yatırdı. City'nin başında 9. sezonunu geçiren İspanyol menajer, geleceğini değerlendirirken İngiltere'nin havasına esprili bir gönderme yaptı.

NE SÖYLENDİ? Pep Guardiola şunları söyledi: "Manchester City'de geleceğimi belirleyecek faktör hava! Artık değişmesini bekliyorum, değiştikten sonra kararımı vereceğim (gülerek)."

"Dürüst olmak gerekirse yönetim bana yeni sözleşme konusunda baskı yapmadı. Bir gün ayrılırsam eminim ki yerime birini düşünmüşlerdir."

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BÜYÜK RESİM: The Athletic'in haberine göre ise, Guardiola kulüpte bir yıl daha kalmayı düşünüyor. İspanyol menajer, Manchester City ile yoluna bir yıl daha devam etmesi halinde 10. sezonunu tamamlamış olacak.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bu sezon Premier Lig'de Manchester City'nin başında 7 maça çıkan Pep Guardiola, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.