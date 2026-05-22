Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor

İngiliz kulübü Cuma günü yaptığı resmi açıklamayla, Pep Guardiola'nın bu sezonun ardından Manchester City'nin teknik direktörlüğünden ayrılacağını duyurdu. Etihad Stadyumu'nda teknik direktör değişikliği olacağına dair söylentiler bir süredir dolaşıyordu. Guardiola'nın eski sağ kolu Enza Maresca, Manchester'da yeni teknik direktör olarak gösteriliyor.

2016 yılının ortalarında Manchester City tarafından göreve getirilen Guardiola, on yıl sonra kulüpten 20 kupa ile ayrılıyor. İspanyol teknik direktör, City Football Group ile bağlarını sürdürecek ve bu görevde The Citizens'ı dünya çapında bir elçi olarak temsil edecek.

"Çalıştık. Acı çektik. Savaştık. Ve işleri kendi tarzımızda yaptık. Kendi tarzımızda. Sıkı çalışmanın birçok şekli vardır. Premier League'i kaybettiğimiz Bournemouth deplasmanı, sen de oradaydın. İstanbul'daki deplasman maçları, sen de oradaydın," Guardiola özellikle taraftarların desteğine minnettar.

"Yaptıklarımızı hepiniz için yaptık. Ve sizler tek kelimeyle harikaydınız. Henüz bilmiyorsunuz ama bir miras bırakıyorsunuz. Şimdi benim zamanım dolarken, mutlu olun. Oasis geri döndü. Bayanlar ve baylar, bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Beni zorladığınız için teşekkür ederim. Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim," diye ekliyor son derece minnettar olan Guardiola.

Başkan Khaldoon Al Mubarak, Guardiola'nın kulübü için yaptığı işten övgüyle bahsediyor. "Son on yılda dürüstlük ve güven, Pep ile birlikte her durumu ele aldığımız temeli oluşturdu; her zaman birlikte doğru çözüme ulaşacağımızın bilinciyle. Bugün doğru çözüm, Pep'in Manchester City menajerliği kariyerini sonlandırmasıdır."

CEO Ferran Soriano da ayrılacak olan Guardiola için övgü dolu sözler sarf etti. "Pep'e sonsuza kadar minnettar olacağız ve onunla ilgili pek çok unutulmaz anıyı kalbimizde saklayacağız. O bir City efsanesidir... sonsuza kadar."

Guardiola, Pazar günü Manchester City'nin yedek kulübesinde son kez yer alacak. Premier League'de ikinci sırada yer alan takım, sezonu Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile oynayacağı maçla kapatacak.