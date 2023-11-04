Pep Guardiola, kendisini "tiyatro çevirdiği" için eleştirenlere yanıt verdi: "Haklı olabilirler!"

Pep Guardiola kendisini Manchester derbisinden sonra "tiyatro çevirmekle" suçlayan Roy Keane'e yanıt verdi.

Guardiola, Keane'in eleştirilerine yanıt verdi

Maçtan sonra Haaland ile "tiyatro çevirdiği" iddia edilmişti

Pep gösteri yapmadığını söylüyor ancak eleştirileri kabul ediyor

NE OLDU? Manchester City'nin Manchester United'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Pep Guardiola, Erling Haaland'ı bir kenara çekerek birinci ve ikinci yarıdaki kafa vuruşları arasındaki farkı tartışmıştı. Sky Sports'ta konuşan Roy Keane ise Guardiola'nın bu konuşmayı soyunma odasında da yapabileceğini söyleyerek deneyimli menajerin "tiyatro çevirdiğini" iddia etmişti.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, Roy Keane'in eleştirilerine şöyle yanıt verdi: "Roy Keane'e çok saygı duyuyorum. Ama bu hareketleri doğal olarak yapıyorum. Belki Roy haklıdır ama bu yaşımda insanlar için gösteri yapmaya ihtiyacım yok. Bazen soyunma odasında bazen sahada bir oyuncu bulduğumda oyun hakkında sohbet ediyoruz. O an dışarıdaydım çünkü Manchester derbisi, taraftarlar için önemli ve taraftarlarla birlikte olmak istedim."

ROY KEANE NE SÖYLEMİŞTİ? Sky Sports'ta konuşan Roy Keane, Manchester derbisinden sonra şunları söylemişti: "Hepsi gösteriş için. Her şeyi gösteriş olsun diye yapıyor. Bu sohbeti soyunma odasında da yapabilirsiniz. Haaland harika bir kafa vuruşu yaptı ama tiyatro çevirmenize gerek yok. Sahada beş dakika boyunca bunun hakkında konuşuyor. Tünelde yürüyüp zaferin tadını çıkarmalıydı."

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ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

GUARDIOLA VE MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Guardiola ve öğrencileri, 4 Kasım'da Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Ardından 7 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'u ağırlayacaklar.