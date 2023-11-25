Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu kızdıracak: En büyük rakibini açıkladı

Manchester City menajeri Pep Guardiola, futboldaki en büyük rakibini açıkladı ancak Jose Mourinho'yu es geçti.

Guardiola, Klopp'u en büyük rakibi ilan etti

İkili, Bundesliga'da da rakipti

Pep, Alman menajeri övdü

NE OLDU? Pep Guardiola'nın ekibi, Cumartesi günü Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool'u konuk edecek. Guardiola maçtan önce Alman menajerin en büyük rakibi olduğunu hatta Jose Mourinho'dan bile zorlu olduğunu itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? Manchester City menajeri Pep Guardiola gazetecilere şunları söyledi: "Evet, açık ara Klopp en büyük rakibim çünkü milyonlarca kez karşı karşıya geldik. Kesinlikle beni daha iyi bir menajere dönüştürdü. Burada ve Dortmund'da her zaman en büyük rakibimdi."

BÜYÜK RESİM: Mourinho ile Guardiola arasında 2010'daki Şampiyonlar Ligi yarı finali (Inter - Barcelona) nedeniyle büyük bir rekabet vardı. İki teknik direktör arasındaki gerilim, Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle arttı. Daha sonra iki isim, Manchester City ile Manchester United rekabetiyle karşı karşıya geldi.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Jürgen Klopp ile Pep Guardiola, Bundesliga, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 11'ini Klopp kazanırken 10'unu da Guardiola kazandı.