Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Sam Allardyce'ın büyük tecrübesine derinden saygı duyuyor.

Allardyce, zorlu Leeds görevini üstlendi

Premier Lig'de en iyi hocalar arasında olduğunu iddia etti

Guardiola, Big Sam'in yorumlarına katıldı

NE OLDU? Allardyce, Leeds United'ın başına geçtikten sonra Premier Lig'in en iyi menajerleriyle aynı seviyede olduğu konusunda ısrar ederek, "Futbol anlamında benim önümde kimse yok. Ne Pep, ne Jürgen Klopp, ne de Mikel Arteta" diye konuştu.

Bu yorum, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'ya soruldu. İspanyol hoca, sadece Big Sam'in iddialarına katılmakla kalmadı, aynı zamanda Roy Hodgson ve Harry Redknapp gibi diğer deneyimli İngiliz teknik direktörleri de futbola katkılarından dolayı selamladı.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "O (Sam Allardyce) haklı. Dürüst olmak istiyorum. Crystal Palace'ın Roy Hodgson ile yıllarca yaptıklarına bir bakın. Gerçekten iyilerdi. Bu hocalar inanılmaz bir deneyime sahipler, oyunu çok iyi biliyorlar. Leeds maçı bizim için zor olacak çünkü yeni hocalarının (Sam Allardyce) karizması var. Oyuncular üzerinde baskı kuracak ve küme düşme mücadelesinde ne yapacağını çok iyi biliyor.

"Görünüşe göre bu tip eski menajerler, eskisi gibi kabul görmüyor. Artık 35, 40, 45 yaşındaki insanlar, 'futbolu biz icat ediyoruz ya da futbolu biz yaratıyoruz' diyorlar. Hayır, futbol zaten yaratıldı ve bu adamlar bu lige aitler. Bunu yapmamıza yardımcı oldular.

"Mesela Neil Warnock, Huddersfield'ı tehlikeli bölgeden çıkardı. Harry Redknapp'ın bu ülkede yaptıklarını ise ben yaşayamadım.

"Gerçekten çok iyi iş çıkaran pek çok İngiliz menajer var. İyi bir menajer olmak için genç olmanıza gerek yok."

BÜYÜK RESİM: Allardyce, Premier Lig'de alt sıra takımlarını ayakta tutarak kendisine bir isim yaptı. Ancak son görevinde West Brom'u Championship'e düşmekten kurtaramadı. Big Sam, Crystal Palace'ı 2016-17 sezonunda, Sunderland'i ise 2015-2016 sezonunda küme düşmekten kurtardı.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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leedsunited.com

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SIRADA NE VAR? Manchester City, 6 Mayıs'ta Etihad Stadyumu'nda Allardyce yönetimindeki Leeds United'ı konuk edecek.