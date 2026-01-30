Pep Guardiola'dan Filistin'e destek! Tüm dünyaya seslendi...

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Perşembe akşamı Barselona’da düzenlenen bir yardım konserinde sahneye çıkarak Filistinli çocuklara destek verdi. Siyah-beyaz kefiye takarak yaptığı konuşmada dünya liderlerini sert bir dille eleştiren İspanyol teknik adam, Gazze’de yaşananlar için "insanlığın bittiği yer" yorumunda bulundu.

Pep Guardiola, Palau Sant Jordi’de düzenlenen "Act x Palestine" (Filistin İçin Harekete Geç) yardım etkinliğinin konuşmacıları arasında yer aldı. Boynunda Filistin kefiyesiyle sahneye çıkan Guardiola, özellikle Gazze’deki savaşta ailesini kaybeden çocukların yaşadığı drama dikkat çekti.

'Onları yalnız bıraktık'

Üç dakika süren ve ayakta alkışlanan konuşmasında Guardiola, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda gördüğümüz o görüntüleri; enkazın arasında kendini kaydeden, 'Annem nerede?' diye yalvaran ve annesinin öldüğünü henüz bilmeyen o çocuğu gördüğümde ne düşündüğümüzü düşünüyorum. Ve hep şunu düşünüyorum: Onlar ne düşünüyor olmalı? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik."

Guardiola, konuşmasının devamında karar alıcı mekanizmalardaki "güçlüleri" hedef alarak şöyle dedi:

"Güçlüler korkak; çünkü masum insanları öldürmeleri için başka masum insanları gönderiyorlar... Kendileri ise hava soğukken ısıtmalı, sıcakken klimalı evlerinde oturuyorlar."

Tecrübeli teknik adam sözlerini şu çarpıcı cümleyle noktaladı: "Tüm bunlar sadece insanlıkla ilgili. Ki bu da Filistin'de yaşanmayan tek şey."