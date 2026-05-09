Pep Guardiola, Arsenal'e yönelik net mesajıyla gazetecileri güldürdü

Manchester City maça yavaş başladı, ancak sonunda Brentford'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle Pep Guardiola'nın takımı, Arsenal ile arasındaki puan farkını iki puana indirdi. Lig lideri Pazar günü West Ham United ile karşılaşacak ve Guardiola'nın bu konuda elbette bir tercihi var.

The Citizens ancak bir saat sonra öne geçebildi. O ana kadar City, büyük fırsatlar yaratmakta zorlandı. "Çok zorlu bir rakipti. Bu sezon oynadıkları her yerde bunu kanıtladılar," dedi Guardiola maç sonrası basın toplantısında.

İspanyol teknik direktör, takımının zorlandığını gördü, ancak City'nin maçın kontrolünü yavaş yavaş ele geçirdiğini de fark etti. Guardiola, takımının özellikle kanatlardan tehlikeli olduğunu belirtti. "Özellikle ilk yarıda sol kanattan, ikinci yarıda ise her iki kanattan."

Sol kanatta, açılış golünü atan Jérémy Doku vardı. “O birçok açıdan harika. Elbette daha da gelişebilir, ama her zaman inanılmaz bir top sürme yeteneği vardı. Nico O’Reilly ile olan uyumu olağanüstü,” diye değerlendirdi Guardiola.

“Doku artık maçları belirliyor. Sadece Erling Haaland’ın değil, kanat oyuncularının ve diğer forvetlerin de gol atması gerektiğini hissediyordum. Jérémy şimdi bu adımı attı,” dedi İspanyol teknik adam, Omar Marmoush’tan da çok memnun olduğunu belirtti.

Lider Arsenal ile aradaki fark hala iki puan. Basın toplantısında Guardiola’ya, takımının Londralılara nasıl baskı uygulayacağı soruldu. “Göreceğiz. Bu bizim elimizde değil. Everton (3-3) maçından önce hala elimizdeydi, artık değil. Sadece işimizi yapmalıyız,” dedi 55 yaşındaki teknik direktör.

Guardiola’nın West Ham – Arsenal maçını izleyip izlemeyeceği sorusuna esprili bir yanıt verdi. “Dürüst olmak gerekirse; evet!” Ardından İspanyol teknik adam ayağa kalktı, kollarını başının üzerinde kavuşturdu ve bir slogan daha attı. "Come on you Irons!" Bu sözleriyle Arsenal'in rakibi West Ham United'a atıfta bulundu. Bu sözler, orada bulunan gazeteciler arasında gürültülü kahkahalara neden oldu.