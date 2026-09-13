Pellegrini'den Fas Milli Takımı'na müjde

Faslı kanat oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli, İspanya Ligi kapsamında yarın Ceramica Stadı'nda oynanacak Villarreal maçı hazırlıkları için teknik direktör Manuel Pellegrini'nin açıkladığı Real Betis kadrosuna, Real Madrid ve Lille'e karşı oynanan son iki maçtaki yokluğunun ardından geri döndü.

Ezzalzouli, grip nedeniyle bazı antrenmanlara katılamaması sonrası Real Madrid maçı için Betis kadrosundan çıkarılmış, ardından teknik ve sağlık ekibinin iyileşmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu görmesiyle takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başladığı Lille maçı için Fransa'ya yaptığı seyahatte de yer almamıştı.

Faslı kanat oyuncusunun dönüşü, yaz aylarında geçirdiği ve Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılmasına engel olan ciddi diz sakatlığından iyileşmesinin ardından geldi; oyuncu artık Real Betis için yoğun geçecek bir hafta boyunca maç atmosferine geri dönmeye aday konumunda.

Endülüs ekibi, 7 gün içinde 3 maç oynayacak. Buna yarın Villarreal maçıyla başlayacak, ardından önümüzdeki perşembe Getafe'yi ağırlayacak, pazar günü ise Riazor Stadı'nda Deportivo La Coruña'ya konuk olacak.

Pellegrini, Villarreal maçında sakatlığı nedeniyle Aitor Ruibal'ın hizmetlerinden yararlanamayacak. Diego Llorente ise Real Madrid maçında burnunun kırılmasının ardından, koruyucu maske takarak antrenmanlara dönmüş olmasına rağmen forma giyemeyecek.

Ayrıca Morante da takıma eşlik etmeyecek ve Real Betis'in yedek takımıyla forma giyecek.

Real Betis'in kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González.

Savunma: Bellerín, Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ferran García.

Orta saha: Facundo Bernal, Marc Roca, Diao, Fornals, Ceballos, Lo Celso, Isco, Fidalgo, Iker Losada, Antony, Riquelme, Ezzalzouli.

Hücum: Troy Parrott, Cucho Hernández.