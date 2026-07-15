Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Brezilyalı efsane Pelé'nin bile ulaşamadığı, Dünya Kupası finalinde özel bir tahtın eşiğine geldi.

Messi, Çarşamba günü Atlanta'daki stadyumda oynanan yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup eden iki golün de mimarı olarak Arjantin milli takımını Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finaline taşıdı.

"Mstership" istatistik hesabına göre, Messi, Dünya Kupası finalinde üçüncü kez yer alan ikinci oyuncu olabilir.

Messi, daha önce 2014 Brezilya Dünya Kupası finalinde yer almıştı; o maçta uzatmalarda Almanya'ya 1-0 yenilmişti. Ancak bir önceki turnuvada Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bunu başaran tek isim Brezilyalı sağ bek Cafu'dur; Cafu, 1994, 1998 ve 2002 Dünya Kupası finallerinde yer almış ve bir yenilgiye karşılık iki kez şampiyonluğa ulaşmıştır.

Diğer Brezilyalı oyuncu Pelé, tarihte en çok Dünya Kupası şampiyonluğu kazanan oyuncu olsa da (3 şampiyonluk), sakatlığı nedeniyle 1962 Şili Dünya Kupası finalinde forma giyememişti.

2026 Dünya Kupası finali, önümüzdeki Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin ve İspanya milli takımları arasında oynanacak.