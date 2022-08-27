Dünya futbolunun önde gelen iki teknik direktörüyle de çalışan İspanyol futbolcu, iki ismin arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

Lazio'nun Serie A'nın üçüncü haftasında Inter'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının üçüncü golüne imza atan İspanyol hücum oyuncusu Pedro, kariyerinin ilk yıllarında Barcelona'da beraber çalıştığı Pep Guardiola ile iki sezondur Lazio'da çalıştığı Maurizio Sarri'yi karşılaştırdı. Pedro iki ismin oyun tarzlarındaki benzerliklere dikkat çekti.

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Karşılaşmanın ardından DAZN'a konuşan Pedro, her iki teknik direktörün de topun kendi takımlarında olmasını arzuladıklarını belirtti:

"Sarri de tıpkı Guardiola gibi topun her zaman bizim ayağımızda olmasını istiyor. Ayrıca savunma çizgisini önde kurma konusundaki ısrarları da benzerlik gösteriyor. İki teknik direktör de bu açıdan birbirlerine fazlasıyla benziyor. Sarri'nin futbola dair oldukça net fikirleri var ve takım bunu anladı. Bana göre bu fikirlere inanmaya devam etmeli ve böyle oynamayı sürdürmeliyiz"

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin maç öncesinde hedeflerini Şampiyonlar Ligi'ne katılım olarak belirlemesini de değerlendiren Pedro, Lazio'nun bu hedefe ulaşabilecek kadro kalitesine sahip olduğunu söyledi. Takımının galibiyetine golle katkıda bulunduğu için de sevinçli olduğunu dile getiren Pedro, böyle oynamaları halinde herkesle başa çıkabileceklerinin altını çizdi.