Xavi Hernandez, takımının Avrupa Ligi çeyrek finalinde perşembe günü aldığı mağlubiyetin ardından, Camp Nou'ya çok fazla Frankfurt taraftarının geldiğini ve kulübün bu konuyu araştırdığını söyledi.

Katalan temsilcisi, 3-2 kaybettiği mücadelenin ardından son dönemdeki başarılı ilerleyişini noktalamak zorunda kaldı.

Beyaz formalı Frankfurt taraftarları, kulüpleri için tezahürat yapmak için son düdükten sonra uzun süre Nou Camp’ta kaldı ve takımlarını desteklemeyi sürdürdüler.

Xavi ise maçın ardından Alman taraftarların sayısının oldukça fazla olduğunu belirtirken bu konudan dolayı oldukça rahatsız göründü.

Frankfurt taraftarının sayısına vurgu yapan Xavi, şaşkınlığını gizleyemedi.

Xavi ne dedi?

Xavi, gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Burada 70.000 veya 80.000 Katalan olmasını bekliyordum, ama beklediğim şekilde olmadı.

“Kulüp, bu maçta neler olduğunu büyük bir dikkatle inceleyecek.”

Ronald Araujo ise Movistar+'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Stadyumda bu kadar çok Alman taraftar olmasına şaşırdım.

“Bu konuda yapılması gereken bir şeyler varsa kulübümüz mutlaka araştıracaktır.

“Gerçekten bu durum hepimize büyük bir sürpriz oldu.”

#UEL Sigue la fiesta en el 'blanco' Camp Nou 👇 pic.twitter.com/7E09wGjGQ7 — GOAL España (@GoalEspana) April 14, 2022

Stadyuma yürüyüş

Frankfurt taraftarları, Barcelona sokaklarında birlikte yürüdüklerinde, maçtan önce bile kendilerini fazlasıyla hissettirdiler.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

Hem maç içerisinde hem de maç öncesinde takımlarına olan desteklerini göstermeyeyi başardılar.

Barcelona, 3-0 yenik durumda olduğu maçı 3-2 bitirdi ve atılan iki gol Katalan ekibi için sadece küçük bir teselli oldu.

Alman temsilcisi Frankfurt’un maçta çok baskın bir performansı vardı.

Frankfurt, yarı finalde İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United ile karşılaşacak.

Alman temsilcisi, West Ham ile oynayacağı maç öncesinde Londra sokaklarında benzer görüntüleri vermeye çalışacak.

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