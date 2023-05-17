Pedri, Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüşünden haberdar: Bu transfer kime bağlı?

Barcelona'nın geleceği Pedri, kulüp efsanesi Lionel Messi'nin dönüşünü heyecanla bekliyor.

Lionel Messi'nin PSG'den serbest oyuncu olarak ayrılması bekleniyor

Eski kulübü Barcelona'ya döneceği konuşuluyor

Pedri durumdan haberdar olduğunu söyledi

NE OLDU? Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Lionel Messi'nin yaz aylarında Paris'e veda etmesi bekleniyor. Barcelona, Arjantinli yıldızı yeniden kadroya katmak için yeterli kaynak arayışındayken Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif olduğu iddia ediliyor. Tüm bu söylentilerin ortasında Pedri, kulüp efsanesinin muhtemel dönüşünü değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Barcelona'nın genç yeteneği Pedri, El Hormiguero'ya şunları söyledi: "Messi'nin döneceğine dair söylentileri her yerde görüyorum. Leo'nun Barcelona'ya dönmesini gerçekten çok isterim. Tabii ki bu kulübe ve Leo'ya bağlı ama umarım gerçekleşir."

BÜYÜK RESİM: Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin dönüşü için kolları sıvayıp yeterli mali kaynağı arasa da Arjantinli yıldızı kadroya katmaları kolay olmayacak. Bu nedenle Messi'nin bir sonraki durağının Suudi Arabistan olacağına dair güçlü söylentiler var.