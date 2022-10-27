Pedri: "Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde rekabet etmeye hazır değil"

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in üstesinden gelemezken Pedri hayal kırıklığı yaşıyor.

Barcelona, C Grubu'nda başka bir yenilgi daha aldı

Inter galibiyeti, Barça'yı Şampiyonlar Ligi'nden saf dışı bıraktı

Pedri bu arenaya henüz hazır olmadıklarını söyledi

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanırken C Grubu'nda Bayern Münih, Camp Nou'da Barcelona'yı 3-0 yendi. Bayern'e galibiyeti getiren golleri Mane, Choupo-Moting ve Pavard attı. Barça, Inter'in Plzen karşısında kazanması sonrası bu maç başlamadan önce Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. 3-0 kazanan Bayern, 5'te 5'le 15 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Xavi'nin öğrencileri ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Pedri karşılaşmanın ardından yaşadığı hayal kırıklığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Devler Ligi'ne veda etmelerinin ardından gazetecilere konuşan Pedri şunları söyledi: "Elbette bu bir başarısızlık. Barça gibi bir kulübün gruptan çıkması gerekiyor ama olmadı çünkü Şampiyonlar Ligi'nde devam etmeyi hak etmedik. Çok genç bir takımız, gelişmemiz gereken çok yer var. Harika transferler yaptık ama Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde rekabet etmeye hazır değil ve bu büyük bir hayal kırıklığı."

XAVI NE SÖYLEDİ? Bayern Münih maçının ardından konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise şunları söyledi: "Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bayern bizden daha iyiydi. Grup hep çok karmaşıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde başımıza gelmeyen kalmadı."

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