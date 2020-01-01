Paulo Dybala: Nefes almakta zorlanıyordum
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Futbol dünyasından koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden biri de Juventus'un yıldız ismi Paulo Dybala olmuştu.
Turin'deki evinde istirahat eden Arjantinli futbolcu kulübün Youtube hesabına yaptığı açıklamada şiddetli semptomlar yaşadığını ancak şimdilerde kendisini çok daha iyi hissettiğini ifade etti.
Dybala, "Beş dakikada yoruluyordum. Nefes alamaz hale geliyordum. Kaslarım ağrıyordu. Şimdi daha iyiyim. Daha rahat hareket edebiliyorum ve egzersizler yapıyorum" diye konuştu.
En fazla koronavirüs vakası görülen Avrupa ülkesi olan İtalya'da bugüne kadar 80 binin üzerinde insana tanı konulurken, 8 binin üzerinde de ölüm yaşandı.