Paulo Dybala: Nefes almakta zorlanıyordum

Koronavirüse yakalanan Paulo Dybala, şiddetli semptomlar geçirdiğini ancak şimdi iyi olduğunu söyledi.

Futbol dünyasından koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden biri de 'un yıldız ismi Paulo Dybala olmuştu.

Turin'deki evinde istirahat eden Arjantinli futbolcu kulübün Youtube hesabına yaptığı açıklamada şiddetli semptomlar yaşadığını ancak şimdilerde kendisini çok daha iyi hissettiğini ifade etti.

Dybala, "Beş dakikada yoruluyordum. Nefes alamaz hale geliyordum. Kaslarım ağrıyordu. Şimdi daha iyiyim. Daha rahat hareket edebiliyorum ve egzersizler yapıyorum" diye konuştu.

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En fazla koronavirüs vakası görülen Avrupa ülkesi olan İtalya'da bugüne kadar 80 binin üzerinde insana tanı konulurken, 8 binin üzerinde de ölüm yaşandı.