Paulo Dybala koronavirüsü yendi

Juventus, Paulo Dybala'nın son test sonuçlarının negatif çıktığını ve Arjantinli yıldızın koronavirüsü atlattığını açıkladı.

21 Mart tarihinde kız arkadaşı ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Paulo Dybala'nın son test sonuçları negatif çıktı.

, yapılan çifte kontrol sonucunda 26 yaşındaki Arjantinli futbolcuya koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Yıldız oyuncunun evdeki karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.

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En fazla koronavirüs vakası görülen Avrupa ülkesi olan İtalya'da bugüne kadar salgın sebebiyşe 29 bin 315 kişi hayatını kaybetti.