Paulo Dybala koronavirüse yakalandı

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı.

'ta üçüncü koronavirüs vakası ortaya çıktı. İtalyan ekipte Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından Paulo Dybala da koronavirüse yakalandı.

26 yaşındaki Arjantinli yıldız, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kız arkadaşı Oriana Sabatini ve kendisinin yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Durumunun iyi olduğunu söyleyen Dybala şunları ifade etti:

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"Herkese merhaba. Oriana ile yaptırdığımız Covid-19 test sonuçlarımızı aldığımızı ve sonuçların pozitif çıktığını sizlere bildirmek istedim. Neyse ki şu anda çok iyiyiz ve çok iyi şartlardayız. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."