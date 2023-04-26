AS Roma yıldızı Paulo Dybala, GOAT tartışmasında Lionel Messi'nin yanında olduğunu söylerken Cristiano Ronaldo'yla ilgili bir itirafta bulundu.

Dybala ve CR7, Juve'de birlikte üç sezon geçirdi.

Dybala, çocukken Ronaldo'dan nefret ettiğini itiraf etti.

Roma yıldızı, GOAT tartışmasında vatandaşı Messi'nin yanında yer alıyor.

NE OLDU? Hücum ikilisi, Cristiano Ronaldo'nun 2021 yazında Manchester United'a dönüşünden önce üç sezonu birlikte geçirdi ve o dönemde iki Serie A şampiyonluğu kutladı. Ancak vatandaşı Messi'nin bir hayranı olarak büyüyen Dybala için, Ronaldo ile aynı takımda forma giymek garip bir duyguydu.

NE SÖYLENDİ? DAZN'da 'Scacco Capitale' programında sunucu Diletta Leotta ile konuşan Dybala, konuyla ilgili şunları söyledi: "Cristiano ile üç güzel yıl geçirdik, takım güçlüydü ve bize ekstra bir şey verdi. Onunla [Lionel] Messi arasındaki rekabet Arjantin'de derinden hissediliyor. Çocukken tabii ki hep Messi'nin tarafındaydım. Bir keresinde bir deplasmana gidiyorduk. Ben uçakta arkada oturuyordum, Ronaldo ise daha önde oturuyordu. Bir ara yanıma geldi. Genel olarak hayatımız hakkında konuştuk. Daha sonra ona, 'Senden çocukken nefret ediyordum' dedim. Biraz güldük. Her zaman iyi bir ilişkimiz, iyi bir diyaloğumuz oldu."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, 2021'de Juventus ile yollarını ayırırken, Dybala da bir yıl sonra aynısını yaptı ve Jose Mourinho'nun Roma'sına katılmak için İtalya'nın başkentine gitti. 29 yaşındaki oyuncu, biraz fiziksel problemlere rağmen bu sezon 34 maçta 25 golle takıma etkileyici bir katkı sağladı. AS Roma şu anda Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verirken aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Dybala'nın bu süreçteki katkısı yadsınamaz bir gerçek.

AS Roma'ya transfer olma kararından bahseden Dybala, sözlerine şöyle devam etti: "Hikâye biraz burada Colosseum'da başlıyor. Çocukken Roma ve gladyatörlerle ilgili birçok film izledim. Tiago Pinto bizimle iletişime geçtiğinde aklıma bunlar geldi. Kendi kendime 'Bu şehirde bir şeyler yapmalıyım' dedim."

VE DAHA FAZLASI: Mourinho, Roma'da bir şekilde bir rönesans yaşıyor ve Dybala, Portekizli hocanın bu transferde çok önemli bir faktör olduğunu sözlerine ekliyor: "Mourinho'nun futbol dünyasında temsil ettiği bir imajı ve önemli bir gücü var. İyi bir satranç oyuncusu olurdu. Roma'ya gelmeden önce iki kez konuştuk. Birini etkileme konusunda çok iyi. Özel bir duygu hissettim. Çünkü futbol dünyasında samimi konuşan birini bulmak zor."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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DYBALA'YI NE BEKLİYOR? Juventus'un ligde daha önce silinen 15 puanının yeniden eklenmesinden dolayı Roma şu anda beşinci sırada. Dyabala, AS Roma'nın cumartesi günü evinde AC Milan'ı konuk edeceği maçta takımına yardım etmeyi umacak.