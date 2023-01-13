Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, bu sezon birlikte çalışmaya başladığı teknik direktörü Jose Mourinho'nun Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı kadrosunda yer almasında önemli bir etken olduğunu söyledi. Takımını'nın İtalya Kupası'nda Genoa'yı mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Dybala, Portekizli çalıştırıcan övgüyle bahsetti.

"Futbolda teknik direktörlerin ne denli önemli olduğunu herkes biliyor. Mourinho her şeyi kazanmış bir adam.

Burada olmam için çok ısrarcı davrandı ve ben artık onun sayesinde bir Dünya Kupası şampiyonuyum.

Bana yardımcı oldu ve yeniden ayağa kalkmamı sağladı. Onun ve takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.

Mourinho ve Massimiliano Allegri kişilik olarak birbirlerine çok benziyorlar. Her ikisi de oyuncularına yardım ediyor ve sorumluluk almaktan kaçınmıyor.

Elbette Allegri ile daha fazla çalıştım ancak her ikisi de büyük başarılara imza atan teknik direktörler.

Sahada kalmayı ve oyuncularını geliştirmeyi hedefliyorlar. Juventus'a katıldığımda Allegri gelişmemde önemli bir etken olmuştu. Burada da aynı şeyi Mourinho yapıyor"