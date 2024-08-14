Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Qadsiah'tan gelen teklif sonrasında bu ülkede top koşturabilir.

Roma forması giyen Paulo Dybala, Al-Qadsiah'tan gelen cazip teklifi değerlendirmek için menajeri Carlos Novel aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yaz başında Al-Qadsiah, Dybala için 20 milyon euroluk bir teklif yapmış ancak bu teklif Roma tarafından reddedilmişti. Ancak Suudi ekibi, yeni şartlarla geri döndü ve bu teklif Dybala'nın aklını çelmeye başladı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Dybala'nın Suudi ekibiyle görüşmelere devam etmesine izin verdi. Ancak oyuncu henüz nihai bir karar vermiş değil.

Roma'nın Dybala ile ilgili durumu

Jose Mourinho döneminde Roma'ya katılan Dybala kontratının son yılına girdi, ancak bu sezon belirli bir sayıda maç oynaması durumunda otomatik olarak bir yıllık uzatma devreye girecek.

Özellikle, Dybala bu sezon Roma formasıyla 15 maçta forma giyerse, bu, son kontrat uzatmasından bu yana Roma'nın maçlarının %50'sinden fazlasında yer aldığı anlamına gelecek ve bu da sözleşmenin otomatik olarak uzamasına neden olacak.

Dybala'nın maaşı, bu sezonki performansına bağlı olarak yıllık 16 milyon euroya kadar çıkabilir. Bu durum, sözleşmenin bir yıl daha uzatılması halinde de geçerli olacak. Bu da Roma'nın önümüzdeki iki yıl boyunca Dybala'nın maaşları için 30 milyon eurodan fazla ödeme yapması anlamına geliyor.

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmeden önce görüştüğü ve Instagram'da takip ettiği Al-Qadsiah, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'den sonraki takımı olarak nitelendiriliyordu.