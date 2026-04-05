Paul Simonis, Eredivisie'ye teknik direktör olarak geri dönmenin eşiğinde

Voetbal International'ın Pazar günü bildirdiğine göre, Sparta Rotterdam, Paul Simonis'i yeni baş antrenör olarak "ciddi bir aday" olarak değerlendiriyor. 41 yaşındaki teknik direktör, VfL Wolfsburg'dan kovulmasının ardından işsiz durumda.

Simonis, Go Ahead Eagles'ta gösterdiği mükemmel performans sayesinde Hollanda'da oldukça iyi bir üne sahip. Geçen sezon Deventer ekibini KNVB Kupası'nda zafere taşıdı. Böylece Kowet'e Avrupa futbolu kapılarını açtı.

Sparta'da önümüzdeki yaz bir teknik direktör pozisyonu açılacak, çünkü Maurice Steijn Rotterdam ekibinden ayrılacak. Laheyli teknik direktör, birkaç hafta önce sona eren sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı.

Simonis, geçmişte De Kasteelheren'de gençlik antrenörü olarak görev yapmıştı. 2020'de ayrılana kadar orada U17 ve U19 takımlarını çalıştırdı. İki yıl sonra Go Ahead Eagles'ta Kees van Wonderen'in yardımcı antrenörü olarak göreve başladı.

Simonis, Van Wonderen'in sc Heerenveen'e transfer olmasıyla onu da takip etti. 2024'te Go Ahead, onu baş antrenörlük göreviyle Overijssel'e geri döndürmeyi başardı. Orada antrenör tarih yazdı.

Sonunda Simonis, De Adelaarshorst'un ev sahibi takımının yedek kulübesinde 41 kez yer aldı. Bu süre zarfında maç başına 1,63 puan ortalaması yakaladı ve böylece tarihi bir kupa zaferi elde etti.

Deventer'deki performansıyla Simonis, VfL Wolfsburg'a transfer olmayı hak etti, ancak bu mutlu bir seçim olmadı. Sadece on iki maçın ardından Simonis, yine de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kulüpten kovuldu.