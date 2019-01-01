Paul Pogba'nın Manchester United'dan istediği rakam belli oldu

Paul Pogba, Manchester United ile masaya oturmaya hazırlanırken istediği ücreti de belirledi.

'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Paul Pogba, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerine hazırlanıyor.

The Sun'da yer alan habere göre Pogba, futbol hayatına Kırmızı Şeytanlar'da devam etmek için haftalık 600 bin euro'ya yakın bir ücret talep ediyor.

Fransız yıldızın ismi uzun süredir ile anılırken, İspanyolların bu yaz resmi bir teklifle Manchester United'ın kapısını çalması bekleniyor.

Manchester United, Pogba için yeni bir teklif vermeye hazır ancak 26 yaşındaki futbolcu, takımın en yüksek ücretini kazanan Alexis Sanchez'in ile aynı anlaşmayı istiyor.

Pogba bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile 39 maça çıktı, 14 gol attı, 11 asist yaptı.