Sakatlıklarla boğuşan Fransız yıldız, son günlerde ailevi nedenlerden muzdarip...

NE OLDU? Pogba'nın kardeşi, Eylül ayında Dünya Kupası kazanan kardeşine karşı bir gasp planı iddiasıyla suçlanarak tutuklandı.

O zamandan beri tutuklu bulunan kardeşinin ilk tahliye talebi reddedilmişti, ancak şimdi işler, gerekçeli olarak değişti.

BÜYÜK RESİM: Mathias Pogba'nın yasal temsilcisi Yassine Bouzrou, Le Parisien ve BFMTV'ye müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Dört kişi daha gasp ve suç ortaklığından resmi soruşturma altında bulunuyor.

NE SÖYLEDİLER?: Paul Pogba, bir çetenin "koruma hizmetleri" için kendisinden 11 milyon sterlin (13 milyon Dolar) talep ettiğini açıkladı.

Ve 29 yaşındaki oyuncu, "zaman kazanmak" için yaklaşık 100.000 Sterlin ödediğini iddia ederek polisle temasa geçti.

Fransa Milli Takımı'nda olduğu sırada Paris'teki bir apartman dairesinde maskeli ve silahlı haydutlar tarafından tehdit edildi.

BÜYÜK RESİM? Sosyal medyada bir dizi video yayınlayan Mathias Pogba, kardeşi hakkında birçok "büyük ifşa" açıklayacağının sözünü verdi.

Paul Pogba'nın milli takımdan arkadaşı Kylian Mbappe'ye büyü yaptırmak için büyücü bir doktordan yardım istediğini de dile getirdi.

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SIRADA NE VAR? Salıverilme şartlarına göre, Mathias Pogba'nın Paul veya annesiyle iletişim kurmasının yasaklandığı bildirilirken Fransa'dan ayrılması veya sosyal ağları kullanması da engellendi.