Paul Pogba yarışına Inter de katıldı
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Paul Pogba’nın ismi daha önce forma giydiği Juventus ve Real Madrid ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da İtalya’dan geldi.
Tuttosport' ta yer alan habere göre Inter teknik direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventus’ta beraber çalıştığı Pogba’yı transfer ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.
Manchester United ile bir yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından United’ın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.