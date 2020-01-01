Paul Pogba yarışına Inter de katıldı

Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba için transfer dedikoduları her geçen gün artıyor.

Paul Pogba’nın ismi daha önce forma giydiği ve ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da İtalya’dan geldi.

Tuttosport' ta yer alan habere göre teknik direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventus’ta beraber çalıştığı Pogba’yı transfer ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.

ile bir yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından United’ın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.