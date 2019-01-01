Paul Pogba, Real Madrid ile görüşmek istiyor

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Real Madrid ile transfer görüşmesi yapmak istiyor.

'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın, önümüzdeki sezon 'e transfer olacağı yazılıp çiziliyordu.

AS gazetesinin haberine göre Fransız yıldız, Real Madrid ile transfer görüşmelerine başlamak istiyor. United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'nın takımda kalacağını ve İngiltere'de başarıı bir kariyer hedeflediğini belirtmişti. Ancak iddiala göre Pogba, İspanya'ya gitmek konusunda oldukça hevesli.

Solskjaer, Pogba'nın geleceği ile ilgili şunları söylemişti: "Futbolda hiçbir şeyi garanti edemezsiniz. Bence Pogba, burada kalacak. Sizi temin ederim ki Manchester United'da başarılı olmakta kararlı."

Pogba'nın Manchester United'da hayal kırıklığı yaşadığı ve takım arkadaşlarına başka bir kulübe gitmek istediğini söylediği belirtildi. Ayrıca Ballon d'Or 'u kazanmayı çok isteyen Pogba'nın bu hayalini Old Trafford'da gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü söyleniyor.