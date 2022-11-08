Fransız yıldız, Ferguson'la yaptıkları görüşmeden bahsederken menajerinin tepkisi her şeyi açıklıyor.

NE OLDU? Bahsedilen tartışmalar, Fransız orta saha oyuncusunun Old Trafford'daki ilk dönemi sırasında gerçekleşti.

Kırmızı Şeytanlar, efsanevi bir akademi sisteminden kıdemli bir rütbeye doğru büyük bir adım atan Pogba'yı yeni şartlara bağlamak istedi.

Ve Fransız yıldız, görüşmelerin neden bozulduğuna dair bilinmeyenleri anlattı.

NE DEDİLER: Pogba, Golden Boy ödüllerinde gazetecilere şunları söyledi: “Manchester United'daydım, 17 yaşındaydım.

"Ferguson sözleşme uzatmamı istedi. Rafaela (Pimenta) ve Mino ile oraya gittim ve Ferguson, 'Öyleyse imzalayalım mı?' dedi.

"Ama biz kabul etmedik ve Mino, ona şu cevabı verdi: 'Bu sözleşmeyi köpeğim bile imzalamaz! Paul, kalk hadi gidelim!' Kalktım ve oradan ayrıldık."

BÜYÜK RESİM: Pogba, rekor kıran 89 milyon Sterlin'lik (102 milyon Dolar) bir transferin yapıldığı 2016 yazında İngiltere'ye döndü.

Ancak 2021'in sonunda Kırmızı Şeytanlar ile bağlarını ikinci kez kopardı. Premier Lig ekibiyle altı yıl boyunca elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele etti.

Ve ardından takımdan bir kez daha bonservissiz olarak ayrıldı.

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POGBA İÇİN SIRADA NE VAR? 29 yaşındaki oyuncu, kulüp seviyesinde herhangi bir rol oynamasını engelleyen bir dizi talihsiz sakatlıkla boğuşuyor.

Ve aynı zamanda, Fransa'nın 2022 Dünya Kupası'nda küresel şampiyonluğunu korumasına yardım etme hayalleri de suya düştü.

O, şu ana kadar Juventus'taki ilk resmi maçına bile çıkamadı.