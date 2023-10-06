Paul Pogba’nın doping testinde B numunesi de pozitif çıktı

Doping testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan dünyaca ünlü yıldız, B numunesinin de pozitif çıkmasıyla iyice dibe vurdu.

Juventus’un Fransız yıldız Paul Pogba’nın testosteron testinin pozitif çıkmasının ardından istenen ikinci test, ilk testle aynı sonucu verdi. La Gazzetta dello Sport tarafından açıklanan bilgilere göre Fransız futbolcunun testosteron testi ikinci kez pozitif çıkarken, bu gelişme dört yıl boyunca futboldan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Pogba’nın başını bir hayli ağrıtacak.

Eylül ayında İtalyan medyasının Paul Pogba'nın ilk testosteron testinin pozitif çıktığını bildirmesiyle başlayan süreçte B numunesini talep eden Pogba, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Pozitif test, Udinese ile Juventus arasında oynanan ve Pogba süre almasa bile Torino ekibinin 3-0’lık farklı galibiyetiyle sonuçlanan, maç sırasında yapıldı.

Maçta oynamamıştı

Pogba her ne kadar maçta süre almasa da bu durum oyuncunun kariyerini zedeledi

Testosteron, özellikle futbolda olmak üzere, genellikle yüksek sportif performansla ilişkilendirilen bir hormon olarak nitelendiriliyor ve kullanımı spor otoriteleri tarafından kesinlikle yasaklı maddeler arasında yer alıyor. Testin pozitif çıkmasının ağır bir cezayla sonuçlanması beklenirken, Pogba dört yıllık ceza alması halinde büyük bir olasılıkla kariyerini sonlandıracak.

Yıldız oyuncu henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, Juventus cephesi ise konunun aydınlatılması için spor otoriteleriyle tam bir işbirliği içinde olacaklarını belirtti. Kulüp ayrıca en değerli oyuncularından birini uzun bir süre için kaybetme olasılığıyla karşı karşıya ve bu da lig performansını önemli ölçüde etkileyebilir.