Juventus'un yaz transfer döneminde Manchester United'dan transfer ettiği Fransız yıldız Paul Pogba, İngiliz ekibinde geçirdiği ikinci dönemin beklediği gibi geçmediğini söyledi. 2016'da 97 milyon dolar karşılığında transfer olduğu United'da lig şampiyonluğu hedefini gerçekleştiremeyen Pogba, GQ İtalya'ya verdiği demeçte yeniden döndüğü Juventus'ta eski günlerine döneceğini belirtti.

"Juventus'a geri dönme kararını kalbimle aldım ve bunu açıklamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Buraya geri dönmek için doğru zamandı. Manchester'da sakatlıklarla geçen son üç yılım istediğim gibi gitmedi ve bu herkesin bildiği gibi bir sır değil. Juventus son iki sezondur Serie A şampiyonluğunu kazanamıyor. İkimiz için de yeni bir meydan okuma ve hak ettiğimiz yere dönmemiz gerekiyor.

Giydiğim formanın ne denli özel olduğunu biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini de.

Burada yaşadıklarımı buradan ayrıldığımda bile unutamadım. Juventus'a döndüm çünkü buraya ait olduğumdan hiçbir zaman şüphe duymadım ve bu takım için verebileceğim her şeyi sahaya yansıtmayı arzuluyorum"