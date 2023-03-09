GOAL'ün edindiği bilgiye göre Paul Pogba, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kaldı.

NE OLDU? Dünya Kupası sahibi Fransız orta saha, Juventus'un Freiburg ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesinde Massimiliano Allegri’nin kadrosunda yer almadı. Bianconeri alternatif seçenekleri tercih etmeye hazırlanırken Pogba, Bundesliga rakibine karşı sahada olamayacak.

DAHA BÜYÜK RESİM: Pogba, uzun süreli sakatlığının ardından 28 Şubat'ta Torino ile oynanan derbi maçında sahalara dönmüştü. Ardından Roma maçında da sonradan oyuna giren Fransız, kulüp kurallarını ihlal ettikten sonra Freiburg maçının kadrosuna alınmadı.

VE DAHA FAZLASI: Diz ameliyatı, Pogba'yı uzun süre kenarda tuttu ve yıldız oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nı kaçırdı. İyileştikten sonra yavaş yavaş daha fazla süre alması beklenen Pogba, bu son gelen rapordan sonra yine kadro dışı kaldı.

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SIRADA NE VAR? Juve, Serie A'da zor bir dönemden geçiyor. Transferde yaşanan usulsüzlerin ardından 15 puanı silinen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.