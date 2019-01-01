Passolig'de Galatasaray, seyirci sayısında Fenerbahçe lider

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi Passolig kartta sarı kırmızılılar, seyirci sayısında ise Fenerbahçe üstün durumda bulunuyor

, geçen sezon 29 bin 35 olan seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak bu sezon ilk 27 hafta itibarıyla iç saha maçlarını ortalama 35 bin 824 taraftar önünde oynadı.

Geçtiğimiz sezon 40 bin seyirci ortalamasını geçen , bu sezon az farkla olsa da rakibinin gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 27 haftanın verilerine göre iç saha maçlarına 34 bin 398 taraftar ortalamasıyla çıktı.

Sarı-kırmızılılar, 4,5 milyonu geride bırakan Passolig Kart Ligi'nde ise uzun zamandır birinci sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonu 745 bin 714 Passolig kart sayısı ile tamamlayan Galatasaray, bu sezon aynı kart sahibi taraftar sayısında 881 bin 813'e ulaştı. Sıralamada ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'nin ise kart sahibi taraftar sayısı 824 bin 988'de kaldı.

Derbinin ortalaması 42 bin 48 kişi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2014-2015 sezonundan itibaren oynanan karşılaşmalarda seyirci ortalaması 42 bin 48 olarak kayıtlara geçti.

Bahsi geçen sezondan itibaren iki takımın aralarında oynadığı karşılaşmaları toplam 385 bin 780 kişi tribünlerden seyretti.