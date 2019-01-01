Passolig nedir? Passolig nasıl çıkarılır? Passolig devri nasıl yapılır?

Artık futbol karşılaşmalarını izleyebilmek için e-bilet kullanmamız gerekiyor. İşte Passolig'e dair merak edilenler...

Türk futbolunda yeni bir dönem başladı ve elektronik bilet sistemine geçildi.

İlk kez 14 Nisan 2014 yılında uygulanmaya başlayana Passolig uygulaması ile beraber kağıt bilet devri ortadan kalktı.

Passolig nedir?

Elektronik bilet olarak da adlandırılan Passolig uygulamasıyla taraftarların maç için aldıkları bilet; passolig kartlarına yükleniyor.

Maç bilgisi ise SMS veya e-posta ile taraftara ulaştırılıyor. Bu sistemle çok daha hızlı şekilde, hemen hemen hiç beklemeden maçlara giriş sağlanıyor.

Passolig hizmetleri neler?

Passolig Kart, taraftarların stadyumlarda sevdikleri ile birlikte güven içinde maçları izleme fırsatı sunar. Ayrıca günlük hayatın bir çok alanında kullanılabilen Passolig Kart, sporseverlere özel fırsat ve kampanyalardan yararlanma imkanı sağlar.

- Stadyum önlerinde kuyruklarda beklemez, kendi koltuğunuzda oturarak, sevdikleriniz ile birlikte rahat ve konforlu bir şekilde maç izlemenin keyfini yaşarsınız.

- Passolig Kartınızı dilediğiniz yerde alışverişte kullanabilir, taraftarı olduğunuz kulübe her harcamanız ile destek olursunuz.

- Farklı bir karta ihtiyaç duymadan anlaşmalı şehirlerde toplu taşıma araçlarında seyahat edebilirsiniz.

- Passolig Kart ile üzerinizde nakit para taşımaya gerek kalmadan stadyumlardaki kafe ve büfelerde alışverişlerinizi yapabilir, böylelikle madeni para taşımak zorunda kalmaz ve stadyum girişlerinde sorun yaşamazsınız.

- Temassız kullanım özelliği sayesinde, şifre girmeye gerek olmadan 120 TL'ye kadar olan ödemelerinizi 1 saniye içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.

- Onlarca ayrı sektörden lider markanın, size özel promosyon ve indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

Passolig nasıl alınır?

Passolig’in web sitesine giriş yaparak ‘Passolig karta başvuru’ kısmını seçip, ‘Hemen Al’ seçeceğine tıklayın. Karşınıza çıkacak ekrandaki başvuru formunu doldurun.

Formu doldurduktan sonra telefon numaranıza gelen şifreyi ekranda çıkan alan girin. Passolig kart türünün seçimini yapın. Fotoğrafınızı sisteme yükleyip ödeme kısmına geçiş yapın. Ödeme 3 aşamada gerçekleşebilir: Kredi kartı, nakit veya promosyon kodu.

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Tüm işlemleri tamamladıktan sonra kartınız belirttiğiniz adrese ulaştırılıyor. Ancak kartınız elinize ulaşmadan da maçlara giriş yapabiliyorsunuz. Bunun için akıllı telefonunuza Passolig uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Tanımlı biletinizle karşılaşmaya giriş yapabiliyorsunuz.

Passolig devri nasıl yapılır?

Gidemeyeceğiniz mücadelenin biletini istediğiniz birine devredebilme hakkınız bulunuyor. Bu işlem için öncelikle Passolig'in web sitesini açarak üye girişi yapmanız gerekiyor.

Biletlerim ve kombinelerim sekmesini tıklayın. Bileti transfer etmek istediğiniz kişinin TC kimlik numarasını yazdıktan sonra işlem tamamlanıyor.