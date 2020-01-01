Partizan, Umar Sadiq için Beşiktaş'tan 15 milyon euro istedi
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Adı Beşiktaş ile anılan Partizanlı golcü Umar Sadiq için Sırbistan'da bir iddia ortaya atıldı.
Blic' te yayımlanan habere göre Beşiktaş, Partizan'ın 23 yaşındaki 1.92'lik Nijeryalı golcüsü Sadiq için nabız yokladı. Partizan ise Sadiq için Beşiktaş'tan 15 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Ayrıca Sadiq için Katar'dan gelen 10 milyon euro'luk bir teklifin reddedildiği ve 15 milyon euro'dan aşağı bir teklifin kabul edilmeyeceği de vurgulandı.