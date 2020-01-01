Partizan, Umar Sadiq için Beşiktaş'tan 15 milyon euro istedi

Beşiktaş'ın Partizan'dan Umar Sadiq'i istediği, ancak Sırp kulübünün 15 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi.

Adı Beşiktaş ile anılan Partizanlı golcü Umar Sadiq için 'da bir iddia ortaya atıldı.

Blic' te yayımlanan habere göre Beşiktaş, Partizan'ın 23 yaşındaki 1.92'lik Nijeryalı golcüsü Sadiq için nabız yokladı. Partizan ise Sadiq için Beşiktaş'tan 15 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Ayrıca Sadiq için 'dan gelen 10 milyon euro'luk bir teklifin reddedildiği ve 15 milyon euro'dan aşağı bir teklifin kabul edilmeyeceği de vurgulandı.

Daha fazla takım

Haberin devamında Sadiq'ın problemli bir oyuncu olmasına rağmen kulübün onun potansiyeline inandığı belirtildi. Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic ile Sadiq'in sık sık karşıya karşıya geldiği, oyuncunun kenardan gelen talimatları dinlemeyerek kendi bildiğini okuduğunun altı çizildi.