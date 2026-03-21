Parma-Cremonese 0-2, maçın skor tablosu

PARMA-CREMONESE 0-2
Golcüler: 9' (ikinci yarı) Maleh, 23' (ikinci yarı) Vandeputte
PARMA (3-5-2): Suzuki, Valenti, Circati (15' ikinci yarı Circati), Troilo; Valeri, Sorensen (15' ikinci yarı Oristanio), Keita (28' ikinci yarı Estevez) Ondrejka (23' ikinci yarı Elphage), Britschgi; Strefezza, Pellegrino. Teknik direktör: Cuesta
CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Bianchetti (44' ikinci yarı Folino), Luperto, Pezzella; Maleh, Grassi, Vandeputte (34' ikinci yarı Thorsby), Zerbin (1' ikinci yarı Barbieri); Bonazzoli (22' s.t. Payero) Sanabria (22' s.t. Vardy). Teknik direktör: Giampaolo.
Hakem: Fabbri
Sarı kartlar: 5' (ikinci yarı) Barbieri, 21' (ikinci yarı) Ondreijka, 42' (ikinci yarı) Payero, Troylo, 48' (ikinci yarı) Pezzella, Valenti