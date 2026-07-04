Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, Kanada ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde, hem ihtiyatlı hem de kendinden emin bir tavır sergileyerek, "Atlas Aslanları"nın 2026 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar elde ettiği hiçbir şeyin, oyuncuların turnuvadaki en zorlu maç olarak nitelendirdiği çeyrek final karşılaşmasında beklenen performansı sergileyememeleri halinde hiçbir değeri olmayacağını vurguladı.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Wahbi, Fas milli takımının son yıllarda büyük gelişme kaydeden rakibi karşısında kendilerini bekleyen zorluğun boyutunun tam olarak farkında olduğunu vurguladı ve sonucun, önceki turlarda elde edilen başarılara değil, oyuncuların saha içinde sergileyecekleri performansa bağlı olacağını belirtti.

Fas milli takım teknik direktörü şunları söyledi: “Kanada milli takımına büyük saygı duyuyoruz ve onları çok kaliteli, tehlikeli bir takım olarak görüyoruz. Bizi galibiyete taşıyacak olan, önceki maçlarda sergilediğimiz performans değil, yarın sahada göstereceğimiz performanstır.”

Wahbi, Kanada milli takım teknik direktörünün, takımının fiziksel üstünlüğü olduğuna dair yaptığı açıklamalara takılmayı reddetti ve tüm dikkatini oyuncularını yaklaşan maça hazırlamaya verdiğini vurguladı.

Ve şöyle ekledi: “Herkesin fikrini belirtme hakkı vardır ve ben tüm görüşlere saygı duyarım, ancak benim odak noktam sadece önümüzde bizi bekleyen işlere yöneliktir.”

Oyuncularının sağlık durumuna gelince, Wahbi, son maçta sakatlanan savunma oyuncusu Shadi Riad konusunda Faslı taraftarları rahatlattı ve durumunun endişe gerektirmeyeceğini vurguladı.

O, “Şadi Riyad, son maçta dizinde bir çürük geçirdi ve sakatlık ciddi görünmüyor. Bugün bizimle antrenmana çıktı ve durumunu nihai olarak değerlendireceğiz, ancak maça çıkacak olan oyuncu %100 hazır olacak” dedi.

"Atlas Aslanları"nın teknik direktörü, son 16 turuna kalmanın ardından coşkuya kapılmadan konsantrasyonu korumanın önemini vurguladı ve bu mesajı oyuncularına açıkça ilettiğini belirtti.

O şöyle konuştu: “Oyunculara, Kanada maçı bizim için Dünya Kupası’ndaki en önemli maç olduğunu, belki de benim teknik direktörlük kariyerimdeki en önemli maçlardan biri olacağını ve aynı zamanda en zorlu maç olacağını söyledim.”

Wahbi, Kanada milli takımının sergilediği performanstan büyük hayranlık duyduğunu ifade ederek, takımın 2022 Dünya Kupası'ndaki performansına kıyasla dikkat çekici bir gelişme kaydettiğini vurguladı.

"Kanada milli takımının organizasyonu, enerjisi ve net kimliği beni etkiledi. Topla ve topsuz ne yapacağını, hatta taç atışlarında bile ne yapacağını çok iyi biliyor. Son derece organize bir takım" dedi.

Wahbi ayrıca, Fas milli takımının bir önceki turda Hollanda karşısında 120 dakika oynamasının etkisinden bahsetti ve fiziksel yorgunluğun Kanada maçında etkili bir faktör olacağını reddetti.

O şöyle dedi: “Bu tür turnuvalarda zihinsel toparlanma, fiziksel toparlanmadan daha önemlidir. Oyuncu zihinsel olarak güçlü olduğunda yorgunluğu aşabilir; ayrıca istatistiklerimiz, her maçtan sonra daha fazla koştuğumuzu ve daha yüksek bir tempoda oynadığımızı doğruluyor.”

Fas milli takım teknik direktörü, başta İbrahim Díaz olmak üzere bazı takım yıldızlarının maruz kaldığı eleştirilere de değindi ve büyük oyuncular söz konusu olduğunda beklentilerin yüksek olması doğal olduğunu vurguladı.

Şöyle devam etti: “En iyi oyuncularımızdan biri söz konusu olduğunda, herkesin ondan daha fazlasını beklemesi doğaldır, ancak o çok önemli bir iş çıkarıyor ve turnuva boyunca gelişmeye devam edeceğinden eminim.”

Wahbi, teknik felsefesinin bir yönünü de ortaya koyarak, Fas milli takımının oyuncularına teknik yeteneklerine uygun şekilde saha içinde geniş bir özgürlük alanı tanıdığını açıkladı.

"Yüksek teknik kaliteye sahip ve aynı zamanda koşma kapasitesi ile öne çıkan Faslı oyuncuların özelliklerine uygun olarak, yoğun hareketlerle 'düzenli bir kaos' yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Fas Milli Takımı teknik direktörü, açıklamalarının sonunda takımın turnuvada sergilediği savunma gücünün sadece savunma hattının parlak performansının değil, bütünsel bir takım çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı.

Şöyle devam etti: “Tüm takım tek bir ruhla çalıştığı için iyi savunma yapıyoruz ve rakiplere fazla fırsat vermiyoruz; bu da Kanada maçı öncesinde bize güven veriyor.”