Paris Saint-Germain, Real Madrid'in son anlarda devreye girmesiyle Yan Diomande transferini kaçırmasının ardından gözünü güçlü bir şekilde Ferran Torres'e dikti. Bu durum Paris ekibinin planlarını altüst etti.

Fransız kulübü yoğun geçen bir hafta boyunca hareket etti ve bu süreçte Ajax'tan Mika Godts ile Monaco'dan Akliouche adlı ofansif orta saha oyuncularının transferi için prensipte anlaşmaya vardı; şimdi ise rotasını Ferran Torres'e çevirdi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Paris Saint-Germain oyuncuya, Barcelona'nın sözleşme yenileme için sunabileceği herhangi bir teklifi iyileştirmeye hazır olduğunu açıkça belirtti. Fransız kulübü ayrıca oyuncuyu saflarına katılmaya ikna edebileceğine güveniyor.

Fransız kulübü, kanatlardaki transferlerini ve her şeyden önce takımdan ayrılacak oyuncular dosyasını sonuçlandırana kadar forvet transferi için hareketinin hızını yavaşlattı.

Paris Saint-Germain, forvet Gonçalo Ramos'u Milan'a satmayı halihazırda başardı; Kolo Muani ise bu hafta sonu boyunca Juventus'a gidebilir.

Bu görev tamamlandıktan sonra spor danışmanı Luis Campos, kulübün doğru yönde ilerlediğine inandığı Ferran Torres transfer sürecine odaklanacak.

Ferran hakkındaki ilk temaslar Dünya Kupası sırasında gerçekleşti ve Paris Saint-Germain'in izlenimi, Barcelonalı forvetin en azından teklifi dinlemeye hazır olduğu yönünde. Luis Enrique'nin kişiliği ve Paris kulübünün güçlü ekonomik ve sportif projesi birçok oyuncuyu cezbediyor.

İki taraf arasında görüşme yapıldı, ilgi netleşti ve şimdi anlaşmanın temellerini oluşturmak için mali teklifi belirleme vakti geldi.

Paris Saint-Germain transferi bir manevra aracı olarak ele almayacak; zira Ferran'a beş yıllık bir sözleşme sunuyor ve bu sözleşmedeki maaş, oyuncunun Barcelona'da aldığından belirgin şekilde daha yüksek.

Bu, oyuncuya yüksek bir maaş ve sportif kariyerinin en iyi yıllarında imzalanmış bir sözleşme garanti ediyor; bu da geleceği için bir güvence anlamına geliyor.

Paris Saint-Germain, durumun daha da karmaşık hale geldiğinin de farkında. Ferran'ın Dünya Kupası'nda gösterdiği yüksek seviye ve Barcelona'nın şimdiye kadar bir forvet transfer edememiş olması, süreci sekteye uğratabilir.

Barcelona, Ferran'a takımda kalması için baskı yapacak; ancak Katalan kulübünün bu dosyayı son derece uzun bir süre dondurulmuş tutmasının ardından, artık vaktin geç olup olmadığı sorusu geçerliliğini koruyor.

Bu durum, takımdaki tüm oyuncuların sözleşme yenileme işlemlerinin kendi dosyasından önce geçtiğini gören oyuncuyu incitti.

Ferran, Barcelona ile güçlü bir bağ içinde ve kulübün bu yaz Julian Alvarez'i transfer etmemesi halinde daha fazla oyun süresi alma ihtimalinin belirgin şekilde artabileceğinin farkında.

Ayrıca takımın sahip olduğu hücum gücü göz önüne alındığında, Paris Saint-Germain'de bir yer edinmenin son derece zor olacağının da bilincinde.

Paris Saint-Germain, Torres ile anlaşmaya varırsa Barcelona ile görüşmelerine başlayacak ve oyuncunun sözleşmesinde yalnızca bir yıl kaldığı için iki taraf da bir anlaşmaya varmak zorunda kalacak.